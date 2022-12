Mondiali Qatar, proseguono i quarti di finale: le gare in programma

Fonte: Fabrizio Parascani

© foto di José María Díaz Acosta

Oggi sono in programma due partite valevoli per i quarti di finale. Alle ore 16 è in programma Marocco- Portogallo. Da una parte ci sono le speranze del continente africano, che crede nell'impresa. Dall'altra c'è il Portogallo di Cristiano Ronaldo che vuole andare in semifinale. La squadra africana si affiderà al talento di Ziyech per entrare tra le migliori quattro del mondo. Alle 20 andrà in scena Francia-Inghilterra. Mbappè e Kane proveranno a guidare le rispettive nazionali verso la fase finale. La vincente di questa sfida affronterà una tra Marocco e Portogallo.

