Mondiali Qatar | Ronaldo “Il Fenomeno” rivela: “Mi rivedo in lui". E sulla favorita...

Il Mondiale si avvia verso la conclusione, domani alle 20 si disputeranno in contemporanea Argentina - Croazia e Francia - Marocco. Le vincenti si giocheranno la finale. In attesa di vederle affrontarsi, ai microfoni de l’Equipe per fare un punto sulla competizione, si è espresso Ronaldo “Il Fenomeno”. Queste le parole: “A vincere il Mondiale? Per me può farlo la Francia. Hanno una squadra molto solida, sia in difesa che in attacco o a centrocampo, con Tchouameni che ora segna da fuori area…”. L’ex campione poi ha rivelato: “Mbappé ha fatto un mondiale strepitoso. È decisivo, ha qualità fisiche e tecniche incredibili, penso addirittura che possa essere il miglior giocatore della Coppa del Mondo. Gli altri giocatori sono veloci, ma lui lo è ancora di più... Mi ricorda un po' me stesso quando giocavo. Sa come usare le sue capacità, come andare più veloce degli altri e usarle per passare o segnare".

