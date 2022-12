Mondiali Qatar | Serbia fuori e Milinkovic furioso: passano Brasile e Svizzera

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Nulla da fare. Dopo l'eliminazione dell'Uruguay di Vecino arriva anche quella della Serbia di Milinkovic. Quest'ultima, che aveva collezionato solamente un punto grazie al pareggio contro il Camerun (in cui era arrivato anche il gol del Sergente), esce sconfitta dalla sfida di questa sera contro la nazionale elvetica. La partita si sblocca al 20' con lo 0-1 di Shakiri. Non passano neanche dieci minuti e, al 26', arriva il pareggio serbo che porta la firma di Mitrovic. Al 35' il gruppo guidato da Stojkovic si porta in vantaggio con Vlahovic. La Svizzera pareggia al 44' e alla ripresa, al 48', va nuovamente in vantaggio con Freuler.

La gara di Milinkovic è durata meno di 70': il ct l'ha sostituito al 68', facendo entrare al suo posto Maksimovic. Il Sergente non l'ha presa bene, ma ora l'amarezza per il cambio sarà sicuramente passata in secondo piano, "superata" dalla delusione di non aver strappato il pass per gli ottavi di finale. Nessun ribaltone o colpo di scena: al prossimo step della Coppa del Mondo vanno le due nazionali che, già prima della partita di oggi, occupavano il primo e il secondo posto: rispettivamente il Brasile, che però è uscito sconfitto dalla gara contro il Camerun, e Svizzera.

