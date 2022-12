Mondiali Qatar | Serbia - Svizzera sa di "vendetta": Matic sferra l’attacco

TUTTOmercatoWEB.com

Tra qualche ora Serbia e Svizzera scenderanno in campo, il calcio d’inizio è alle 20. In palio punti più che preziosi, fondamentali per determinare chi si aggiudicherà il pass per gli ottavi. Le due squadre si affronteranno a viso aperto, sarà una gara dal sapore di “vendetta”. I ragazzi di Stojkovic hanno un conto in sospeso con i rossocrociati dopo i fatti nel Mondiale del 2018. Un’esultanza poco gradita compiuta dai rivali seguita da una trattenuta sospetta di Lichtsteiner su Mitrovic. Si prospetta essere una serata molto calda in Qatar, ad accendere la miccia ci ha pensato Matic con una provocazione lanciata tramite Instagram. Questo il messaggio scritto dal giallorosso: “Se c’è giustizia, la partita avrà inizio con un rigore per la Serbia”.

