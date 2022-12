Mondiali Serbia | Jeda: “Milinkovic non è quello della Lazio…”

TUTTOmercatoWEB.com

Si chiude dopo appena tre partite il mondiale di Sergej Milinkovic-Savic e della sua Serbia. La nazionale est europea chiude al quarto posto dietro Brasile, Svizzera e Camerun. Deludenti le prestazioni della squadra di Stojkovic. Nella trasmissione Kick Off, in diretta su Twitch con il Pengwin, Trevisani, Sabatini e tanti altri ospiti, si è parlato della Serbia e del Sergente. Jeda, ex attaccante di Lecce e Cagliari, l'ha analizzata così: "Sergej gioca molto bene alla Lazio perché ha molta più libertà di andare. Nella Serbia l’ho visto come un vero marcatore a centrocampo. Una roba che un giocatore con le sue qualità non deve fare. Lo devi lasciare libero".