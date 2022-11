Mondiali Serbia | Milinkovic e compagni spiati dal Brasile? La replica di Stojkovic 

Fonte: ANSA

La Serbia è in trepidazione, in attesa del match di domani contro il Brasile. Alla vigilia del primo match dei serbi del Mondiale in Qatar, in conferenza stampa, il commissario tecnico Dragan Stojkovic ha risposto a una domanda simpatica dei giornalisti. I presenti hanno avanzato: "Ma è vero che dal campo di allenamento dei brasiliani, nei pressi di quello della Serbia, è stato 'spedito' un drone a spiare il lavoro di Milinkovic e compagni?". Stojkovic spazza via la curiosità e replica: "Non credo che ci abbiano guardato, e poi noi chi siamo per essere spiati? Loro sono una superpotenza del calcio, penso che questa sia disinformazione. E anche se fosse stato un drone, non so cosa avrebbero visto, niente di speciale".