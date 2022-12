Mondiali Serbia | Trevisani difende Milinkovic: “Tre ruoli in tre partite”. E Candela…

TUTTOmercatoWEB.com

Il Mondiale della Serbia non è stato di certo indimenticabile. Presentata come possibile outsider tra le solite big di Qatar 2022, la squadra allenata da Stojkovic chiude il suo girone all'ultimo posto dietro a Brasile, Svizzera e Camerun. Grande delusione per tifosi, calciatori e ct che sicuramente ha le sue responsabilità. Si è vista una nazionale poco unita e con pochissime certezze. A sottolinearlo è il giornalista Riccardo Trevisani che su Twitch, durante Kick Off, ha detto sulla Serbia e Milinkovic: "Tre partite ha giocato. Una ha fatto il trequartista, una la mezzala e una il mediano. Quindi voglio dire… In impostazione si è pestato i piedi con Tadic. Con la Svizzera hanno giocato loro due più due punte. Una squadra palesemente squilibrata e infatti gli elvetici hanno fatto tre gol, cosa che accadrà la prossima volta tra 12 anni". Al commento di Trevisani si è aggiunto quello dell'ex Roma Candela: Non so che rapporti abbia Milinkovic con gli altri compagni e con l’allenatore. Anche la posizione in campo poi... Lui preferisce giocare sul centro destra".