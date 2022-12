Mondiali: Shaqiri, state attenti a dare Ronaldo per finito

Fonte: ANSA

(ANSA) - DOHA, 04 DIC - Mentre il 70% dei partecipanti a un sondaggio del quotidiano sportivo portoghese 'A Bola' vorrebbe che Cristiano Ronaldo non facesse parte della formazione iniziale del Portogallo che martedì sfiderà la Svizzera negli ottavi di finale del Mondiale, l'elvetico Shaqiri 'avvisa' i suoi: CR7 è il pericolo maggiore. Secondo l'ex interista, il fatto che il plurivincitore del Pallone d'Oro abbia 37 anni e sia attualmente senza squadra di club vuol dire poco o niente. "State molto attenti a dare Ronaldo per finito - ha detto oggi Shaqiri -. Per me rimane, assieme a Messi, uno dei migliori calciatori al mondo. CR7 può farti gol in ogni secondo, in ogni minuto di una partita, con l'esperienza che ha non ti lascia mai tranquillo e continua ad esser fondamentale per il Portogallo". "Che comunque - ha detto ancora Shqiri - ha altri ottimi giocatori, e non solo Ronaldo, quindi per noi sarà un test particolarmente impegnativo. Dovremo veramente dare il meglio di noi stessi per batterli. Da noi non ci sono talenti come Cristiano, è tutto il gruppo che dovrà fare la differenza. Ci serve una grande prestazioni collettiva". Le due squadre si conoscono bene, essendosi affrontate in Nations League, dove i portoghesi hanno vinto 4-0 (doppietta di Ronaldo) mentre a Ginevra gli elvetici hanno prevalso per 1-0: "qui siamo al Mondiale, e tutto può succedere - dcie Shaqiri -. Ma ripeto che noi dovremo essere grandi a livello di performance collettiva". (ANSA).