Mondiali U20, l'Argentina vince ma Luka Romero non brilla

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Photo Agency

Con le Nazionali maggiori a riposo, gli occhi sono tutti puntati sul Mondiale Under 20 per i quali l'Italia è stata sorteggiata nel Gruppo D insieme a Brasile, Nigeria e Repubblica Dominicana. Ieri 20 maggio ha preso il via il torneo, che vede il laziale Luka Romero impegnato con la sua Argentina: l'attaccante non ha pienamente convinto Sarri e, con il contratto in scadenza e il mancato accordo per il rinnovo, a giugno con tutta probabilità non sarà più un giocatore della Lazio. Dopo le importanti dichiarazioni alla testata Infobae riguardo il suo futuro e la sua esperienza nella Capitale, ha indossato un'altra maglia biancoceleste, quella dell'Argentina appunto, che ieri sera alle 23 ha sfidato l'Uzbekistan, vincendo per 2-1. Il classe 2004 è entrato al 59' sostituendo il compagno Soule, non si è reso partecipe di clamorose occasioni nell'ultima mezzora per l'Albiceleste, non riuscendo quindi ad incidere particolarmente ma aiutando comunque la squadra ad iniziare il Mondiale con una vittoria importante.