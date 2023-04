Mondiali Under 20, sorteggiati i gironi: l'Italia pesca una top assoluta

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Ninni Cannella/TuttoLegaPro.com

Saranno Brasile, Nigeria e Repubblica Dominicana le avversarie dell'Italia nel Mondiale Under 20 che si giocherà in Argentina dal 20 maggio all'11 giugno dopo la decisione della FIFA di revocare l'organizzazione della competizione all'Indonesia. L'Italia, inserita in prima fascia nell'urna di Zurigo, insieme ad Argentina, Uruguay, Stati Uniti, Francia e Senegal, ha pescato quindi i pari età del Brasile (cinque volte campioni del mondo a livello Under 20, l'ultima nel 2011), della Nigeria (finalista nel 1989 e nel 2005) e della Repubblica Dominicana, all'esordio in questa manifestazione. "Non poteva capitarci girone peggiore - il commento dell'allenatore Carmine Nunziata -, ma allo stesso modo non credo che le nostre avversarie possano essere felici di incontrarci. Nelle ultime edizioni siamo stati abituati a trovarci di fronte sorteggi sfavorevoli, ma siamo sempre riusciti a cavarcela alla grande. E anche in questo caso ce la giocheremo".