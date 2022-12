Mondiali Uruguay | Cavani perde la testa e spacca tutto - VIDEO

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

La vittoria sul Ghana non è bastata all'Uruguay per passare il turno. La concomitante vittoria della Corea del Sud sul Portogallo ha infranto i sogni di gloria della "Celeste", mestamente eliminata ai gironi. Una delusione profonda per i calciatori sudamericani che non hanno digerito il verdetto del campo. Nell'immediato post gara mentre le squadre rientravano negli spogliatoi, Cavani si è lasciato andare ad un gesto di frustrazione piuttosto eclatante scaraventando il Var a terra. Di seguito il video dell'accaduto. L'ultima istantanea della nazionale di Diego Alonso al Mondiale in Qatar iniziato male e finito peggio.