Mondo del calcio in apprensione: peggiorano ancora le condizioni di Pelè

© foto di Antonio Vitiello

Il mondo del calcio è in ansia per la condizioni di Pelè. L'ex Campione del Mondo trascorrerà il Natale in ospedale a causa dell'aggravarsi delle sue condizioni di salute. Il cancro al colon purtroppo è progredito causando a O Rey disfunzioni renali e cardiache. Come riportato da Folha de Sao Paulo il campione avrebbe iniziato a ricevere cure palliative. La sua famiglia si sarebbe recata in ospedale per stare al suo fianco.