Monte ingaggi, Lazio al livello del Napoli campione d'Italia: il dato

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Sono cambiate delle pedine chiave nella Lazio nel corso dell'ultima estate e, se da una parte l'addio a Milinkovic-Savic ha garantito la liquidità necessaria per rimpinguare a livello numerico i calciatori a disposizione di Sarri, le ultime evoluzioni e i corrispettivi approdi di vari "sostituti" più che di una figura specifica hanno fatto sì che il monte stipendi biancoceleste crescesse. Per rendere l'idea, il club presieduto da Lotito per gli ingaggi spende più del Napoli campione d'Italia (questione di spiccioli, quasi, ma tant'è). Il leader nella graduatoria interna è l'irrequieto Immobile, che prende 4 milioni di euro netti a stagione, al pari di Luis Alberto fresco di nuovo accordo fino al 2027 che ne ha decretato la centralità totale, sia nel progetto tecnico che in quello economico. In scadenza due pezzi da novanta come Pedro e Felipe Anderson: se lo spagnolo è già reduce da un rinnovo last-minute nella passata stagione, e non potrà essere altrimenti visto anche l'avanzare dell'età, per il brasiliano il discorso è differente. La tavola per un nuovo contratto rispetto a quello attuale da 2,2 l'anno sembra apparecchiata da tempo, ma al momento ancora tutto tace. E non a caso spuntano sirene di altre società interessate e ingolosite all'idea di potersi assicurare un profilo come il suo a costo zero.

Di seguito il dato sui singoli calciatori, con gli stipendi netti in milioni di euro e tra parentesi l'anno di scadenza. Segnati con l'asterisco i dati ancora da verificare totalmente.

LAZIO = 44,7 MILIONI DI EURO NETTI

Immobile 4 (2026)

Luis Alberto 4 (2027)

A. Romagnoli 3 (2027)

Kamada 3 (2027)

Guendouzi 2,5 (2024)

Pedro 2,2 (2024)

F. Anderson 2,2 (2024)

Zaccagni 2 (2025)

Rovella 2 (2025)

Hysaj 2 (2025)

Vecino 1,9 (2025)

Cataldi 1,8 (2027)

Castellanos 1,8 (2028)

Lazzari 1,7 (2027)

Isaksen 1,5 (2028)

Basic 1,4 (2026)

Patric 1,2 (2027)

Casale 1 (2027)

Provedel 1 (2027)

Marusic 0,9 (2025)

Kamenovic 0,7 (2026)

Lu. Pellegrini 0,7 (2025)

Sepe 0,5 (2024)

A. Anderson 0,5 (2025)

Gila 0,5 (2027)

Lombardi 0,4 (2024)

Mandas 0,3 (2028)

D. Gonzalez 0,1 (2024)