Montenegro-Bulgaria, succede di tutto: gol, espulsione e rigore sbagliato. E Marusic...

Terminano gli impegni di questa sosta per il Montenegro di Marusic. Dopo il pari esterno contro la Lituania, arriva una vittoria fondamentale stavolta in casa contro la Bulgaria. Partita frizzante e divertente senza esclusione di colpi. A sbloccarla nel primo tempo è il Montenegro grazie a un gol in mischia dell'ex difensore della Fiorentina Savic. Nella ripresa si accendono gli animi. Vujacic rimedia il secondo giallo dopo 14 minuti e lascia i padroni di casa in inferiorità numerica concedendo alla Bulgaria un calcio di rigore. Dal dischetto, però, Despodov si fa ipnotizzare. Gli ospiti continuano a spingere e i loro sforzi vengono ripagati al minuto 79 dal gol di Borukov che trova il pareggio. Sembra finita e invece il Montenegro ha ancora la forza di reagire nonostante i dieci uomini. Nel recupero l'ex Inter e City Jovetic trova di testa il gol del definitivo 2-1 che fa esplodere il Podgorica City Stadium. Buona partita di Marusic che non incide, dopo l'assist di qualche settimana fa, ma comunque fa il suo da quarto di centrocampo a destra. Tre punti fondamentali per la squadra del terzino biancoceleste seconda a quota 8, a solo due lunghezze dalla capolista Ungheria. Terza la Serbia di Milinkovic con 7.