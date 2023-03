Montenegro, la Serbia non spaventa Marusic: "Solo così realizzeremo il sogno"

TUTTOmercatoWEB.com

È arrivato il momento delle nazionali, impegnate in amichevoli e nelle qualificazioni al prossimo Europeo. In casa Lazio, nella lista dei convocati dalle selezioni, c’è Adam Marusic che rappresenterà il Montenegro. La prima sfida sarà contro la Bulgaria venerdì alle 18, poi contro la Serbia di Milinkovic lunedì alle 20:45. Come riporta Sportklub, il biancoceleste ha commentato così i due appuntamenti: “La partita con la Serbia non è importante per noi in questo momento. Tutti i pensieri sono rivolti a ciò che ci aspetta contro la Bulgaria. Andiamo per gradi. Questo è l'unico modo per raggiungere la realizzazione del nostro sogno, che è quello di qualificarci per il Campionato Europeo. Ho visto le statistiche che non abbiamo mai perso all'inizio delle qualificazioni. Spero sinceramente che sia così anche adesso, un risultato positivo contro la Bulgaria in trasferta significherebbe molto per noi, sia in termini di risultati che psicologicamente”.

BULGARIA - “L’abbiamo analizzata. È una Nazionale che ha tanti giocatori di qualità, giovanissimi, energici, ambiziosi... Cercheremo di rispondere all'aggressività, all'energia e alla forza dei nostri avversari con la stessa misura, che è il presupposto fondamentale per raggiungere la obiettivo. Il gruppo è pari, non una sola partita è sicura, più precisamente non ci sono punti segnati in anticipo, dovremo lottare per ognuno in campo. Credo che siamo in grado di raggiungere l’obiettivo"

