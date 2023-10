Montenegro, Marusic: "Abbiamo una grande opportunità. Giocherò come..."

TUTTOmercatoWEB.com

Dopo aver parlato del suo amico Milinkovic, Adam Marusic è tornato sulla sfida di domani tra Montnegro e Serbia. Queste le parole del difensore a Sportklub: "Il numero di partite della Nazionale è importante per ogni giocatore. Ho esordito nel 2015, ho tante partite alle spalle e l'esperienza sicuramente essere un fattore importante. Abbiamo giocato una grande partita a Podgorica. Dobbiamo trasferire l'approccio da quella gara a questa, restare in partita il più possibile per tutti i 90 minuti. Piccoli dettagli alla fine fanno la differenza. Abbiamo perso 0-2 a marzo, ma se guardi l'intera partita ti rendi conto che abbiamo giocato alla pari con i rivali fino all'80° minuto. Dobbiamo essere molto motivati ​​e rischiare. Entriamo in partita più freschi, dato che la Serbia ha avuto una partita impegnativa contro l'Ungheria, e dopo tanto tempo abbiamo l'opportunità di fare qualcosa".

"Vlahović è un buon calciatore e sicuramente significa molto per la nazionale serba. Oltre a lui, la nazionale serba conta un gran numero di giocatori eccezionali e tutti quelli presenti nella lista di Stojković. Guardiamo solo noi stessi, le occasioni ci saranno e sta a noi fare il massimo per trasformarle in un risultato positivo".

"La Serbia può essere la migliore del girone, ma ha dei difetti e cercheremo di minacciarla dove è più debole. Gli Eagles hanno giocatori alti e sono pericolosi in contropiede, come hanno dimostrato. Sono stati sfortunati nel secondo tempo, quando erano molto migliori, e secondo me avrebbe dovuto finire almeno con un pareggio".

"Ho già giocato al Maracanà in Lega delle Nazioni. Giocare nello stadio più grande della Serbia rappresenta sicuramente una motivazione in più. Entro in partita in modo strettamente professionale, come tutti gli altri".

