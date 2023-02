Monza, Bazzani: "Palladino come Inzaghi alla Lazio, ecco perché"

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Fabio Bazzani, ex calciatore, ha parlato del momento del Bologna e del Monza ai microfoni di TMW Radio, sganciando un paragone con Simone Inzaghi ai tempi di quando allenava la Lazio. Questo il suo pensiero sui due allenatori, Thiago Motta per i rossoblù, e Raffaele Palladino per la società presieduta da Berlusconi: "Motta è avanti, ma Palladino ha tutte le caratteristiche per farlo. Motta ha personalità, Palladino ha anche grande credibilità. Se dalla Primavera arrivi in prima squadra vuol dire che hai stima. Riesce a mettere in campo le sue idee, merito dell'avere credibilità nel gruppo. Palladino è sulla buona strada. E' un po' il percorso fatto da Inzaghi alla Lazio. Palladino ha le stimmate del predestinato in questo".