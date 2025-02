Monza, Bocchetti a Dazn: "Faremo male alla Lazio, loro concedono qualcosa..."

TUTTOmercatoWEB.com

Il tecnico del Monza, Salvatore Bocchetti è intervenuto ai microfoni di Dazn prima del match contro la Lazio: “Ho un gruppo fantastico, hanno voglia, danno tutto, diventa tutto semplice per me. In fase di non possesso, loro, avendo i terzini che spingono molto ho chiesto un maggiore contributo ai nostri trequartisti. I miei sono disponibili, in fase offensiva dobbiamo sfruttare le occasioni che concederanno, perché qualcosa concedono ma dovremo essere bravi a fargli male, calcisticamente parlando. Abbiamo messo centimetri in difesa, i ragazzi hanno voglia. Lato offensivo della Lazio? Hanno giocatori importanti, ma in fase difensiva abbiamo lavorato sui blocchi laterali, con le loro sovrapposizioni esterne e interne con l'aiuto dei nostri attaccanti dovremo risolvere quelle situazioni, raddoppi e aggressività. Non siamo venuti qui per difendere".