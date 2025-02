Monza, Bocchetti a Dazn: "La forza della Lazio ci ha sovrastati. Siamo stati timidi"

Salvatore Bocchetti, tecnico del Monza, è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta per 5-1 contro la Lazio: “Nessun confronto, ci sarà più tempo dopo. Sapevamo che la partita fosse dura, sono primi in Europa League, quarti in serie a, hanno giocatori di altissimo livello. Lavorando poco, abbiamo commesso ingenuità di troppo, non possiamo farlo con la Lazio. Dobbiamo accettare, archiviare e andare avanti. Fa male per tutti, chiediamo scusa ai tifosi. La forza della Lazio ci ha sovrastati siamo stati timidi nelle pressioni, ci dispiace, eravamo contatti, alcune disattenzioni potevano essere evitate, sono arrivati molti giovani, bisogna avere più tempo. non è semplice quando hai 8-9 infortunati per così tanto tempo, sei costretto a buttare dentro giovani che avrebbero bisogno di più tempo, che non abbiamo”.