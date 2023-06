Monza: chi potrebbe prendere il posto di Berlusconi alla guida del club

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La dipartita di Silvio Berlusconi ha lasciato un grande vuoto tra i tifosi del Monza. La gestione del "Cavaliere" ha permesso al club brianzolo di assaporare per la prima volta la Serie A. Da grande imprenditore qual è stato, l'ex presidente del Milan stava già pensando a come preservare il lavoro svolto in questi anni e da qualche mese aveva avviato dei negoziati per la cessione del club.

Chi potrebbe essere il nuovo presidente del Monza dopo Berlusconi

Stando a quanto riportato da "Il Corriere dello Sport" la trattativa sarebbe praticamente già chiuso e a rilevare la società dovrebbe essere magnate greco Evangelos Marinakis. Per chi non lo conoscesse è un uomo molto ricco, grande appassionato di calcio e un politico di successo. Di recente è stato rieletto membro del consiglio comunale del Pireo. Inoltre è un armatore e possiede tv, radio e giornali. Ha già una discreta esperienza nel mondo del calcio visto che è già proprietario dell’Olympiacos in Grecia e del Nottingham Forest in Inghilterra (acquistato nel 2017 e portato dalla Championship alla Premier League). Ha inoltre già lavorato con Francois Modesto ex giocatore del Cagliari che proprio lo scorso anno è diventato nuovo direttore dell’area tecnica del Monza. Insomma, Berlusconi ha voluto fare un ultimo regalo al Monza garantendogli un futuro ancora roseo.