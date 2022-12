Monza, chiesti 4 anni di carcere per Izzo: ecco per quale motivo

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Brutte notizie per il difensore del Monza Armando Izzo. La direzione distrettuale antimafia di Napoli ha infatti chiesto una condanna di 4 anni e 10 mesi per l'ex calciatore del Torino per concorso esterno in associazione camorristica e per due episodi di frode sportiva. Stando a quanto riportato da il Fatto Quotidiano, nella giornata di ieri c'è stata una requisitoria del pm De Marco nel processo che riguarda alcuni presunti episodi di calcioscommesse. Fatti che risalgono all'inizio della carriera del calciatore, nello specifico al periodo in cui militava nell'Avellino.