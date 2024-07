Monza, colpo tra i pali: preso il sostituto di Di Gregorio

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Colpo in entrata per il Monza: tutto fatto per l'arrivo di Pierluigi Gollini. Il portiere arriva dall'Atalanta in prestito con diritto di riscatto già fissato a 3 milioni. Affare fatto tra la compagine monzese e quella bergamasca: manca solo l'annuncio ufficiale atteso nelle prossime ore. Sarà l'ex Napoli e Fiorentina l'erede in porta di Di Gregorio, passato a inizio mercato alla Juve.