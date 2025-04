Monza, la rabbia di Nesta: "Ce n'è sempre una, ora non va più bene"

TUTTOmercatoWEB.com

Il Monza di Nesta incassa l'ennesima sconfitta, questa volta col Venezia a cui è bastato un gol per portare a casa i tre punti. Al termine dell'incontro, in conferenza stampa, il tecnico dei brianzoli ha analizzato il momento mostrandosi molto deluso e arrabbiato con la squadra. Le sue parole: "Oggi sono arrabbiato con la squadra, con tutto il rispetto il Venezia è alla nostra portata e oggi dovevamo fare punti. Quanta gente può rimanere qua? Tanti sono a scadenza, mi chiedo quanti vogliono che il Monza li tenga?".

Ce n'è sempre una. La perdiamo in un modo, o in un altro, per me è un problema più profondo. Diciamo sempre le stesse cose, abbiamo tante partite e dobbiamo finire bene vincendo qualche partita".

"Non si possono dare solo carezze, oggi lo faccio anche pubblicamente, perché ho sempre difeso ed oggi pretendo. Ma non pretendo che uno faccia gol all'incrocio, ma che diano tutto. Ora non va più bene".

