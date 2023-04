Monza-Lazio, biancocelesti due volte sotto la curva: cosa è successo - VIDEO

Una gioia incontenibile all'U-Power Stadium per la Lazio che trova tre punti fondamentali che gli consentono di consolidare il secondo posto e continuare la prorpia corsa in zona Champions League. Due a zero al Monza, firme di Pedro e Milinkovic. Dopo il triplice fischio parte la festa biancoceleste con gli uomini di Sarri che si concedono la corsa e il salto sotto al settore ospiti. Mentre la squadra stava per rientrare negli spogliatoi, la tifoseria richiama i suoi beniamini di nuovo sotto alla curva. I giocatori tornano e concedono il bis. E' festa grande in terra lombarda.