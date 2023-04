Monza - Lazio, Briga: "Milinkovic giocatore 'infischiabile'"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un gol che è stata una vera e propria liberazione per Milinkovic-Savic. Il serbo è tornato a segnare e lo ha fatto con una vera e propria perla da calcio di punizione che di fatto ha chiuso la gara contro il Monza fissando il punteggio sullo 0-2. Una rete che scaccia via anche le tante critiche che il serbo ha ricevuto in questi mesi, compreso qualche fischio. Dalla parte di SMS anche il cantante e noto tifoso biancocelesti Briga che al termine del match ha cpsì scritto su Twitter: "Sergej Milinković-Savić giocatore infischiabile".