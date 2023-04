Monza-Lazio, che perla di Milinkovic! E Immobile apprezza dalla panchina...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio espugna l'U-Power Stadium e allunga sulle inseguitrici in zona Champions. Monza annientato con le reti di Pedro nel primo tempo e di Milinkovic nella ripresa. La rete del Sergente è una vera e propria perla. Pennellata su punizione che non lascia scampo aa Di Gregorio. Palla in fondo al sacco e raddoppio biancoceleste. Piovono applausi dai compagni, ma anche dai suoi tifosi e da quelli avversari. Al momento del gol anche Immobile ha apprezzato la gemma del suo compagno. La palla entra in rete e le telecamere vanno a cercare il capitano impegnato nelle operazioni di riscaldamento. "Mamma mia che gol", il labiale inconfondibile di Ciro. E' quello che tra l'altro abbiamo detto un po' tutti.