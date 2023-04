Monza - Lazio, Cucchi: "Vittoria importantissima". E su Milinkovic...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Un ritorno dalla sosta dolce per la Lazio di Maurizio Sarri che si impone per 2-0 sul Monza grazie alle reti di Pedro e una punizione magistrale di Milinkovic-Savic che permette ai biancocelesti di consolidare il secondo posto in classifica. Questa la disamina di Riccardo Cucchi al termine della gara: "Vittoria importantissima per la Lazio. Secondo posto consolidato e gara ben giocata. Ancora 90 minuti senza incassare gol e seconda miglior difesa del campionato dopo quella del Napoli. Gioiello di Milinkovic su punizione per lo 0-2. Bella Lazio".