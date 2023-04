Monza - Lazio, il Sarrismo non concede cali di concentrazione: cosa ha fatto Lazzari

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Mentre tutta la squadra festeggiava il vantaggio firmato Pedro al 13', Manuel Lazzari non si è unito all'abbraccio della squadra ma si è avvicinato alla panchina di mister Sarri. Il laziale infatti non si è permesso un calo di concentrazione, ma ha preferito avere qualche chiarimento sulla sua posizione in campo ed è stato Martusciello, vice del tecnico toscano a risolvere ogni dubbio. Lazzari infatti gli avrebbe chiesto: "Ma chi deve tenere Caprari? Io sono su Carlos Augusto" e la risposta dell'allenatore in seconda è stata: "Non ti preoccupare, resta dove sei, devono aprirsi". L'ennesima dimostrazione di come ormai la squadra sia ad immagine e somiglianza di Maurizio Sarri, precisa, scrupolosa e attenda ad ogni più piccolo dettaglio.