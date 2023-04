Monza - Lazio, Immobile scende in campo: i tifosi impazzano - FOTO&VIDEO

Ciro Immobile non ne può più. Sono settimane che il bomber della Lazio è fuori dal campo per la lesione di primo grado a carico del bicipite femorale della coscia sinistra. Il centravanti ha sfruttato la sosta per le Nazionali per ritrovare la miglior forma tanto da tornare in gruppo, dopo una serie di allenamenti differenziati martedì. Ha smaltito la lesione e ora, c'è grande attesa per il suo ritorno in campo contro il Monza. Sarri ha riacceso le speranze in conferenza stampa e nel frattempo, Ciro si scalda a bordo campo con il coro dei tifosi biancocelesti alle sue spalle in curva. Chissà che non possa accumulare minuti a breve...