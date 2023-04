Monza-Lazio, la carica di Immobile: il messaggio social del capitano - FOTO

E' una Lazio bellissima quella quella che si impone 2-0 all'U-Power Stadium battendo il Monza di Palladino. Un gol per tempo firmati da Pedro e Milinkovic che si inventa una punizione d'autore. Tante le notizie positive di questa domenica pomeriggio. Su tutte il ritorno in campo di Ciro Immobile subentrato al 45' a Pedrito. Il capitano è tornato e sta prendendo le misure in vista di un rush finale che può vederlo di nuovo protagonista. Su Instagram ha commentato così: "Grandi ragazzi, vittoria importante".