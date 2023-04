Monza - Lazio, la Serie A celebra Milinkovic: "Un pittore!" - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio raddoppia all'U-Power Stadium siglando la seconda rete contro il Monza. Un gol spettacolare quello di Mlinkovic-Savic che ha messo la palla in rete direttamente da calcio di punizione. Non solo la rete, il Sergente ha anche sfatato il tabù calci piazzati: è infatti il primo segno in stagione per la Lazio da palla inattiva. Anche la Serie A ha celebrato la rete del serbo: "Sergej, come un pittore!".