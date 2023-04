Monza - Lazio, Milinkovic-Savic e il messaggio social: "Pronti..." - FOTO

Milinkovic-Savic è tornato e non poteva farlo nel modo migliore. Il Sergente dopo un periodo sicuramente difficile è tornato al gol e lo ha fatto pennellando un calcio di punizione perfetto che si è infilato dritto in rete. Una rete che vale tanto per il serbo che alla fine del match ha così festeggiato sui social: "Pronti. Mirare. Fuoco". Tra i vari commenti anche quello del centrocampista dell'Udinese e compagno di Nazionale Lazar Samardžić che ha applaudito Sergej.