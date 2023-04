Monza - Lazio, Palladino: "Sarri è un maestro, la sua squadra è..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Ai microfoni di Dazn è intervenuto nel pre-partita l'allenatore del Monza Raffaele Palladino, per presentare la sfida contro la Lazio di Sarri, per il quale ha espresso la sua stima:

"La Lazio ha slancio e fiducia per la vittoria nel derby, hanno una posizione di classifica ottimale, quindi ci tengono a far bene qui e partono forte e noi dobbiamo partire più forti di loro, per contenere le grandi individualità che hanno davanti e in mezzo al campo. E' una squadra allenata benissimo, Sarri è un maestro, quindi sappiamo le insidie che ci sono in questa partita. Detto questo noi dobbiamo concentrarci sulla nostra prestazione".