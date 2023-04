Monza - Lazio, Pedro: "Abbiamo fiducia e personalità. E con la Juve..."

Si è concluso il match, all’U-Power Stadium, tra Monza e Lazio. I biancocelesti hanno battuto i padroni di casa grazie a Pedro e Milinkovic, due gol che regalano tre punti fondamentali per proseguire verso la Champions. Al termine della sfida, ai microfoni di Lazio Style Channel, è intervenuto uno dei protagonisti. Queste le parole dello spagnolo: “Prova matura? Si sapevamo che era una partita difficile, ma era una bella opportunità per andare avanti in classifica. Abbiamo fatto una buona gara soprattuto nel primo tempo dove abbiamo preso chiaramente in mano la partita, abbiamo fatto il nostro gioco e creato occasioni. Abbiamo fatto due gol, uno io e l'altro Sergej, ma penso che tutto lo sforzo e il lavoro della squadra sia più importante oggi. Maggiore fiducia? È vero che dopo questo risultato che è buono per noi, ma non possiamo guardare le altre. Dobbiamo andare ogni partita come se fosse una finale. Ora ne mancano dieci e se vogliamo essere lì alla fine, dobbiamo giocare come oggi. Una partita seria e combattuta, a volte diffcile perché anche loro giocano bene. Abbiamo lavorato tutta la settimana e siamo contenti per questo”

MONZA - “L'abbiamo preparata molto bene durante tutta la settimana, il Monza è una squadra molto buona. È difficile recuperare la palla, ma penso che abbiamo fatto un bel lavoro e alla fine abbiamo conquistato una bella vittoria che la cosa più importante di oggi. Adesso stiamo bene in classifica, è vero che mancano dieci partite ma dobbiamo continuare così su questa strada”

CLASSIFICA - “Penso che sia un vantaggio importante per noi, ma mancano ancora due mesi in cui dovremo essere molto concentrati e dovremo giocare ogni partita come se fosse una finale se vogliamo arrivare lì. Abbiamo trovato molta fiducia e personalità soprattutto in difesa, ma stiamo giocando bene anche in attacco. Dobbiamo continuare così”

JUVE - “Gol all’Olimpico? È una casualità perché ho giocato più partite in trasferta che a casa. Segnare per me è buono, ovviamente per aiutare la squadra. Sono contento se faccio gol e lo farò anche all’Olimpico. Siamo migliorati rispetto all’ultima volta che abbiamo giocato con la Juve, è una squadra difficile che ha tanti giocatori forti e che gioca molto bene in difesa, con un bel contropiede e per questo fanno soffrire tutti. Sarà una bella partita sicuramente e aspettiamo di prepararla bene durante la settimana per fare una bella partita di nuovo”