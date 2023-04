Monza - Lazio, Petagna reclama il rigore e Romagnoli risponde: il siparietto

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio è in vantaggio allo U-Power Stadium di Monza, ma nel corso del primo tempo un episodio dubbio ha rischiato di modificare l'andamento della partita. Sensi ha effettuato un cross in area di rigore per Petagna che è stato abilmente ostacolato dalla difesa laziale. L'attaccante biancorosso, come la sua panchina, reclama un fallo di mano e il conseguente rigore. Per il VAR non c'è nulla, così come per Romagnoli che ridendo dice al numero 37 che è stato lui a colpire la palla con il braccio.