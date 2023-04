Monza - Lazio, Sarri sostituisce Luis Alberto: la reazione dello spagnolo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Non ha preso bene, Luis Alberto, la sostituzione contro il Monza. Dopo 72 minuti di gioco il tecnico biancoceleste ha infatti operato acluni cambi e tra questi c'è anche quello dello spagnolo che ha lasciato il campo i favore di Basic. Al momento del cambio il Mago è uscito dal terreno di gioco e si è diretto subito in panchina dove con un gesto di stizza ha lanciato i parastinchi che si era appena tolto. Insomma l'adrenalina in questo caso ha fatto da padrone ma nessun caso, viste le parole al miele che Sarri ha riservato al biancoceleste.