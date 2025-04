Monza, Nesta deciso: "Non mi dimetterò mai, resto a tutti i costi"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Monza incassa un'altra, l'ennesima, pesante sconfitta. 3 a 1 è il risultato al triplice fischio del match contro il Como. I brianzoli sono finiti in un tunnel dal quale non riescono a uscire, difficile da spiegare anche per il tecnico Alessandro Nesta che al termine dell'incontro si è recato dai tifosi chiedendo loro scusa. In conferenza stampa poi, ha spiegato il suo gesto: "Ognuno deve prendersi le proprie responsabilità ed è stato giusto così. Siamo partiti anche bene ma purtroppo al primo problema cadiamo e si inceppa qualcosa. Peccato, perché eravamo anche passati in vantaggio. Purtroppo la classifica e il momento che stiamo attraversando non aiuta, vorrei aiutare ancora di più i miei calciatori che ce la mettono tutta ma non basta. La vicinanza alla retrocessione comporta anche altri problemi durante la gara".

"I nostri tifosi sono venuti al centro sportivo per incoraggiarci, chiediamo scusa a loro perché non siamo riusciti a regalare loro una vittoria. I fischi sono per tutti noi: società, allenatore e calciatori. Ci toccano. La partita era stata preparata bene, sembrava che andasse nella direzione giusta però continuiamo a prendere gol inspiegabili. Mi dispiace molto. Comunque a tutti i miei calciatori li ringrazierò sempre per la disponibilità che stanno dando e per il fatto che giocano sempre nonostante tante difficoltà. Non so se mi manderanno via, ma i miei calciatori li difendo e sarà mio compito tirare su il loro morale per le ultime sette partite".

"Non mi è mai capitato di perdere così tanto. Ne da giocatore ne da allenatore. Le dimissioni non le darò mai, ma non perché voglio restare a tutti i costi. Ma perché è corretto così, il mio carattere: se affondiamo, affondiamo tutti. Io per primo".

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE