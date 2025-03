Monza, Nesta deluso: "Ci manca cattiveria, c'è qualcosa che non va e..."

TUTTOmercatoWEB.com

Il Monza ne prende 3 dal Cagliari e incassa l'ennesima sconfitta, pesantissima. Al termine dell'incontro Nesta si è concesso ai cronisti per commentare quanto accaduto all'Unipol Domus. Ai microfoni di Dazn il tecnico ha dichiarato: "Abbiamo fatto un ottimo primo tempo ma abbiamo tirato poco, siamo arrivati intorno all'area di rigore ma non siamo stati cattivi. Quando si arriva in area di rigore si deve andare al tiro, palleggiamo per arrivare lì ma lì dobbiamo far male. La cosa che mi dà fastidio è che facciamo tante buone partite ma non vinciamo mai, c'è qualcosa che non va. Nei momenti decisivi non siamo tosti, tutte le partite sono simili come con Parma e Inter. Ci manca cattiveria che serve per vincere le partite".

E poi, in conferenza stampa, l'ex Lazio ha aggiunto: "Abbiamo un grande difetto: ci manca cattiveria, oggi non potevamo perdere 3-0 contro questo avversario. Facciamo bene, ma alla fine non vinciamo. Arrabbiato? No, deluso".

