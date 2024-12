Monza, Nesta su Akpa Akpro: "Ne abbiamo parlato, è fattibile e..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Conferenza stampa pre-Juventus per l'allenatore del Monza Alessandro Nesta. Oltre a parlare della partita, però, il tecnico si è soffermato anche su alcuni temi relativi al mercato, tra cui il possibile acquisto di Akpa Akpro dalla Lazio. Ecco cosa ha detto a riguardo: "Le priorità sul mercato cambiano anche in base agli infortuni, dunque per questo motivo faremo dei ragionamenti. Non possiamo scegliere i giocatori e spendere 20 milioni per un attaccante ma cogliere le occasioni giuste. Se mi chiedete quanti giocatori vorrei io direi molti. Akpa Akpro? Ne abbiamo parlato ed è un giocatore fattibile, può essere importante per noi perché già conosce l'ambiente".