Monza, Palladino sfonda la panchina della Roma: "Mourinho e i suoi sono..."

Botta e risposta Palladino-Mourinho al termine di Monza-Roma. Dopo l'attacco dello Special One nei confronti dell'arbitro Chiffi, è arrivata prontamente la risposta del tecnico napoletano che ha fatto i complimenti al direttore di gara per la prestazione e ha evidenziato le continue proteste della panchina giallorosse. Queste le sue dichiarazioni in conferenza stampa: "Chiffi è stato uno dei migliori arbitri e non ha sbagliato nulla, ovviamente per quello che mi riguarda. Non ho mai visto protestare così una panchina avversaria, una roba scandalosa quella che hanno fatto oggi. Chiffi è stato perfetto ed ha arbitrato molto bene. Il Monza ha fatto una prestazione di spessore, livello, sostanza e carattere. La Roma ci ha fatto giocare male tecnicamente e ci ha fatto giocare sporco perchè spezza tutte le linee di passaggio ed è brava a sfruttare gli errori degli avversari. Noi siamo stati bravi ad adattarci al tipo di gioco e nella ripresa abbiamo fatto bene. Gara poi spezzetata ma ci abbiamo provato fino alla fine per trovare il guizzo finale ma va bene così".