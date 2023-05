Monza - Roma, squalificati e infortunati: la particolare scelta di Mourino

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

In vista della 33esima giornata del campionato di Serie A la Roma affronterà il Monza nella trasferta in programma mercoledì 3 maggio alle 21.00. Il tecnico Josè Mourinho ha otto giocatori indisponibili che però ha deciso ugualmente di portare in vista del match. Per questo nella giornata di oggi insieme alla squadra sono partiti anche Paulo Dybala, Georginio Wijnaldum, Chris Smalling, Diego Llorente, Andrea Belotti e Rick Karsdorp. Non solo, il portoghese ha deciso di portare anche lo squalificato Matic. Insomma una mossa per portare più giocatori possibili in panchina anche se non saranno disponibili per giocare.