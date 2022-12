Morte Mihajlovic, Agnelli: "Adesso non solo calci di punizione..."

TUTTOmercatoWEB.com

L'ultimo saluto di Andrea Agnelli a Sinisa Mihajlovic. L'ex presidente della Juventus ha pubblicato una foto con il tecnico serbo nel corso di una partita di beneficenza di qualche anno fa allo Stadium. Agnelli ha aggiunto anche una didascalia, un gioco di parole che emerge solo in lingua inglese: "Not just free kicks now... a true free spirit", che tradotto: "Non solo calci di punizione adessso... un vero spirito libero".