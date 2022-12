Morte Mihajlovic, Albertini ricorda Sinisa: "Era un leader naturale, uno di noi"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Direttamente da Doha, dove si è giocato il torneo delle leggende, Demetrio Albertini ha voluto dedicare un pensiero a Mihajlovic nel giorno della sua scomparsa. Ex calciatore e oggi dirigente, riporta la rassegna stampa di Radiosei, aveva condiviso lo spogliatoio con Sinisa negli anni trascorsi alla Lazio. Ecco le sue parole: "Con lui ho vinto una Coppa Italia alla Lazio. Era un leader naturale, un calciatore di temperamento e qualità con una famiglia meravigliosa. Sono molto dispiaciuto. Era uno di noi, aveva quasi il passaporto italiano. Si faceva sentire, con gli sguardi e con le parole. Sapeva usare il bastone quando serviva o anche la carota perché era un ragazzo sensibile. E non si tirava mai indietro quando c’era da soffrire. Sembra strano parlare sempre bene di chi non c’è più ma Mihajlovic era veramente così".

