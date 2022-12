Morte Mihajlovic, Baronio: "Hai lottato 'nostro guerriero'..." - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico gaetano

Mondo del calcio in lutto per la scomparsa di Sinisa Mihajlovic ex calciatore e tecnico che da anni combatteva contro la leucemia. Tantissimi gli ex compagni di squadra che hanno voluto inviare un messaggio di cordoglio nei confronti di Sinisa. Questo quello di Roberto Baronio: "Ciao Sini, hai lottato come hai sempre fatto in campo e fuori, non è bastato, per sempre il “nostro” guerriero, mancherai".