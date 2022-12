Morte Mihajlovic, Boksic: “Mi ha tagliato le gambe. Guai a chi…”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

A voler ricordare Sinisa Mihajlovic è stato Alen Boksic ai microfoni de Il Messaggero. Queste le parole dell’ex biancoceleste: “Incredibile, non ho parole. Questi momenti sono veramente difficili, sono molto dispiaciuto. È stata una notizia dura da mandare giù. Mi ha davvero tagliato le gambe, non so che cosa dire”. Dopo aver espresso tutta la sua incredulità e il suo dispiacere, il croato ha lasciato spazio ai ricordi: “Di ricordi ne ho tanti. Lui arrivò nell’estate del 1998 dalla Sampdoria, se non ricordo male, e giocammo insieme per due stagioni. Di recente sono anche tornato a Roma, una città che mi fa pensare sempre a bei momenti e alle vittorie ottenute, ovviamente accanto a Sinisa. Sto veramente giù in questo momento”. Difficile trovare le parole per descrivere la grandezza del serbo, in questo momento così delicato, ma su una cosa non ha dubbi: “Me lo ricorderò sempre come una persona eccezionale, un grande uomo. Senza dimenticare chiaramente quanto era forte sul campo. Guai però a pensare solamente al suo gran mancino, perché lui era forte in tante cose. Ha cambiato la concezione del suo ruolo”.

