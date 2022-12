Morte Mihajlovic, Bologna straziata nel dolore: "Hai lottato..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La morte di Sinisa Mihajlovic ha scosso il mondo intero. Le città, i Paesi, sono tutti riuniti in un dolore lacerante. Tra queste c'è anche Bologna dove il guerriero ha trascorso la sua avventura di tecnico alla guida dei rossoblù, lottando contro la bestia e l'avversario più grande che lui mai abbia trovato nel suo cammino. Questo la città non lo dimentica, e per l'occasione, ieri sera dall'Arena di Bologna, prima del match di Eurolega tra Virtus e Maccabi TelAviv è andato in scena un minuto di silenzio ma poi trasformato in lungo applauso in omaggio a Sinisa. "Dalla città per la quale hai lottato non verrai mai dimenticato... Ciao Sinisa. Curva Nord Virtus", questo lo striscione appeso prima del match.