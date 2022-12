Morte Mihajlovic, Caicedo ricorda Sinisa: il messaggio sui social - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non ha avuto il piacere di lavorare con lui, ma sicuramente nei suoi anni alla Lazio, Felipe Caicedo, ha avuto l’occasione di conoscere Mihajlovic. Lo ha fatto attraverso la storia del club e assistendo alle dimostrazioni d’affetto dei tifosi, c’è voluto poco per fargli capire chi fosse e quanto fosse importante. L’ex biancoceleste non lo ha dimenticato e, con un post su Twitter, ha voluto fargli arrivare tutto l’affetto possibile. Questo il messaggio: “Rip” con un cuore azzurro.

