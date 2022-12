Morte Mihajlovic, Chiesa: “Un compagno eccellente. Il ricordo…”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Diego Fornero/TorinoGranata.it

Ai messaggi di cordoglio per la scomparsa di Sinisa Mihajlovic, si unisce anche quello di Enrico Chiesa. Queste le parole dell’ex biancoceleste e compagno di squadra rilasciate ai microfoni di TMW: “Lascia davvero un vuoto enorme. "Resta un ricordo bello della persona abbiamo condiviso tante stagioni insieme alla Samp e alla Lazio. È un dispiacere enorme, era una persona in gamba. Il messaggio che ha lasciato? Un grande messaggio per tutti, fino alla fine si può lottare con tutte le forze. Lo ha dimostrato a tutti e a se stesso, continuando ad allenare e a stare in un campo di calcio, che era la sua vita. A livello calcistico è stato straordinario, un compagno eccellente, meraviglioso, un giocatore unico che lascia un vuoto enorme”

RICORDI - “Come dicevo abbiamo vissuto tanto insieme, era un ragazzo d'oro, abbiamo combattuto tante battaglie in campo. Ma ricordo e sottolineo che è stato un uomo straordinario che ha lottato come un leone. E voglio mandare un abbraccio anche alla sua meravigliosa famiglia”

