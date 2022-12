Morte Mihajlovic, Christillin: “Lo conoscevo bene, credo che…”

TUTTOmercatoWEB.com

Giorni difficili quelli che sono appena trascorsi, la tragica notizia della scomparsa di Mihajlovic ha scosso fortemente il mondo del calcio seguita poi da quella di Mario Sconcerti. In merito, ai microfoni di TMW, si è espresso il membro Uefa nel consiglio Fifa: Evelina Christillin. Queste le sue parole: “Lo conoscevo molto bene. Il periodo torinese era stato adottato dalla città. Credo che vorrebbero essere ricordati con allegria, per tutto quello che hanno fatto”. Poi sull’ex giornalista: “Con lui ci siamo conosciuti tanti anni fa. Il mio legame con la Juventus era a volte motivo di sfottò ma essendo un grande conoscitore di calcio erano affettuose prese in giro. Sono tornata da poche ore da Doha dal Mondiale e la notizia della morte di Mario è arrivata lì mentre ero con Arrigo Sacchi, nel bel mezzo della manifestazione principale per il calcio. È stato un addio particolarmente affettuoso con tanti suoi conoscenti e colleghi. Il suo è stato un giornalismo d'altri tempi, non ha mai preso i comunicati stampa per oro colato e si è andato a prendere le notizie. Aveva una grande conoscenza del calcio che esponeva in maniera mirabile. La critica giusta è il sale del giornalismo e lui riusciva a farla”.

