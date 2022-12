TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Getty/Uefa/Image Sport

Continuano ad arrivare una marea di messaggi per Sinisa Mihajlovic. Tra questi anche il suo amico e collega Antonio Conte che, su Instagram, ha postato una foto insieme a lui aggiungendo: "Guerrieri si nasce... e tu lo sei sempre stato in campo come nella vita. Buon viaggio Sinisa".